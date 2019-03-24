Глава МИД Германии заявил о необходимости участия РФ в политическом урегулировании в Сирии

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-24T11:42:37+03:00

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Кризис в Сирии можно решить исключительно при участии России и при желании российской стороны искать способы политического решения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В интервью газете Welt am Sonntag Маас отметил, что с помощью "военного влияния" Москва пытается компенсировать недостаток экономического влияния на мировой арене, что видно на примере сирийского конфликта. "Если мы хотим найти политическое решение для сирийского конфликта, то без русских это не получится. Россия получит возможность продемонстрировать, способна ли она участвовать в конфликтах только в военном смысле, или может искать и политические решения", - заявил министр.

Хайко Маас уже не в первый раз отмечает важность участия России в урегулировании в Сирии. Ранее сайт kp.ru сообщал, что Маас заявил о ключевой роли Москвы в разрешении ситуации в сирийской провинции Идлиб.

ИСТОЧНИК KP.RU