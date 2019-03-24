В представительстве РФ при НАТО заявили, что страны Запада не усвоили уроков югославских войн

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-24T12:45:56+03:00

В российском представительстве при НАТО подчеркнули, что конфликтный потенциал на Балканах по-прежнему сохраняется Фото: REUTERS

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Страны Запада не усвоили уроков югославских войн, в том числе трагических событий, развернувшихся 20 лет назад, когда авиация НАТО проводила бомбардировки этой страны. Об этом заявили в постоянном представительстве России при Североатлантическом альянсе.

События, развернувшиеся в регионе ровно 20 лет назад, в постпредстве назвали "трагическими" "В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами "силовой хирургии" - в обход международного права и без санкции СБ ООН", - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В российском представительстве при НАТО подчеркнули, что конфликтный потенциал в регионе по-прежнему сохраняется; в частности, на ситуацию влияет "проблема с международным признанием Косова". "К сожалению, как показали действия в Ираке и Ливии, уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены", - заявили в миссии РФ.

Бомбардировки территории Союзной республики Югославия авиацией НАТО в рамках операции Allied Force начались 24 марта 1999 года. По данным организации Human Rights Watch, жертвами бомбардировок, продолжавшихся 78 дней, стали около 500 мирных жителей и 1000 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU