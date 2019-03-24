Один человек погиб в результате аварии на съезде в Кутузовский тоннель в Москве
ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Кутузовском тоннеле в Москве. Как сообщили в столичном ГИБДД, в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.
«Около 08:30 мск на съезде в Кутузовский тоннель водитель Mitsubishi Lancer врезался в ограждение, в результате погиб один человек и один получил травмы", - цитирует ТАСС данные ведомства.
По предварительным данным, жертвой происшествия стал водитель 1988 года рождения, который не справился с управлением. Согласно имеющейся информации, он имел более 50 штрафов, преимущественно за превышении скорости.
Ранее сайт kp.ru писал, что смертельное ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа произошло на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии. Известно, что в результате столкновения 20-летний водитель ВАЗа погиб на месте, двое его друзей были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU