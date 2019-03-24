2019-03-24T13:07:38+03:00
Происшествия

Один человек погиб в результате аварии на съезде в Кутузовский тоннель в Москве

Жертвой происшествия стал водитель 1988 года рождения, также известно об одном пострадавшем
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве один человек погиб в ДТП. Фото: twitter.com/DtRoadВ Москве один человек погиб в ДТП. Фото: twitter.com/DtRoad
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ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Кутузовском тоннеле в Москве. Как сообщили в столичном ГИБДД, в результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы.

«Около 08:30 мск на съезде в Кутузовский тоннель водитель Mitsubishi Lancer врезался в ограждение, в результате погиб один человек и один получил травмы", - цитирует ТАСС данные ведомства.

По предварительным данным, жертвой происшествия стал водитель 1988 года рождения, который не справился с управлением. Согласно имеющейся информации, он имел более 50 штрафов, преимущественно за превышении скорости.

Ранее сайт kp.ru писал, что смертельное ДТП с участием «Тойоты» и ВАЗа произошло на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии. Известно, что в результате столкновения 20-летний водитель ВАЗа погиб на месте, двое его друзей были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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