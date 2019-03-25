Советский разведчик назвал причину проигрыша Спасского в матче с Фишером

СЕГОДНЯ 06:23 2019-03-25T06:23:33+03:00

Борис Спасский мог победить Бобби Фишера в 1972, если бы у него был психологическая поддержка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Отсутствие психологической поддержки и давление со стороны команды из США стали одной из причин, по которым советский гроссмейстер Борис Спасский проиграл американцу Бобби Фишеру в 1972 году матч на первенство мира по шахматам. такое мнение высказал ветеран Службы внешней разведки РФ Георгий Санников.

"Это давление началось еще до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе. При этом он использовал выражения, скажем так, далекие от спорта", - рассказал Санников, который тогда по линии КГБ СССР тогда был откомандирован в Рейкьявик, где проходил турнир.

По словам разведчика, американцы любыми средствами старались вывести советского шахматиста из равновесия во время матча. Следовал этой тактике и Бобби Фишер: без всяких объяснений мог вдруг перенести время начала партии или потребовать убрать зрителей из первых рядов, передает РИА Новости.

Санников считает, что Спасский оказался без помощи и не смог сам восстановить психологическое равновесие. Гроссмейстер признавался разведчику, что не воспринимает четырех из семи своих советников на турнире. Ситуация улучшилась, когда в Исландию из Москвы прилетела жена Спасского, но отыграться уже было невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU