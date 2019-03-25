2019-03-25T12:13:34+03:00
Общество

Гидрометцентр: В марте может согреть только душевное тепло

До конца месяца ощутимого потепления не предвидится
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Синоптики рассказали, когда ждать потепленияСиноптики рассказали, когда ждать потепленияФото: Иван ВИСЛОВ
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В ожидании потепления москвичам придется запастись терпением. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в столице сохранится прохладная погода

«К этому так метеорологи привычны, когда в марте все спрашивают о времени прихода весны. Но март, повторюсь, зимний месяц, и согреть может только душевное тепло. Это моя старая, банальная, много раз повторенная шутка. На этой неделе ночью будут отрицательные температуры, днем – положительные. Осадки небольшие, во вторник ожидаем и дождь, и мокрый снег», - приводит слова Вильфанда ИА «НСН».

Метеорологи полагают, что к концу месяца в столице снег сойдет полностью, а вот в Подмосковье это произойдет чуть позже. При этом с начала апреля средняя температура воздуха в столице поднимется на 3-4 градуса. А вот недели через две температура воздуха сможет прогреться уже дней через 10, отметил Вильфанд.

Добавим, что аналогичная погода прогнозируется и в Похожая погода придет и на север Центрального округа России - в Архангельскую и Новгородскую области. На северо-западе - в Ленинградской, Псковский и Новгородской областях. А вот на юге Центрального округа температура воздуха уже на этой неделе прогреется до +8, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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