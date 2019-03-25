2019-03-25T12:37:35+03:00
Общество

Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам

В Анкаре проводят переговоры с российскими коллегами по данному вопросу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортамРоссияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортамФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Анкаре начались переговоры с представителями из Москвы о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил в министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

- Мы начали переговоры о предоставлении возможности российским гражданам приезжать в нашу страну по внутренним удостоверениям личности, без заграничных паспортов, - отметил политик, сообщает "ТАСС".

Напомним, на сегодняшний день россиянам, чтобы попасть в Турцию приходится оформлять загранпаспорт в Миграционной Службе РФ по месту прописки. В нем при въезде в страну приклеивают марку – временную визу, которая дает вам право находиться на территории Турции два месяца.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще в марте 2017 года стало известно о том. что Анкара готова принимать россиян без загранпаспортов. Высшее руководство страны пообещало установить системы по обслуживанию банковских карт «Мир», а менеджеры отелей согласились предоставить щедрые скидки российским туристам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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