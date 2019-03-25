Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-25T12:49:06+03:00

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Совместное воспитание детей помогает сохраняет молодость и помогает продлить жизнь. К такому выводу пришли исследователи из британского Университета Шеффилда, проведя аналогию с птицами.

Ученые отметили, что самки пернатых живут дольше, если самцы помогают им заботиться о потомстве. А вот если птичка является «матерью-одиночкой», то она стареет значительно быстрее.

В своем исследовании специалисты проанализировали данные, собранные на протяжении пятнадцати лет. Информация о типах репродуктивного поведения у различных видов птиц была получена на Сейшельских островах, пишет сайт телеканала «Звезда».

В ходе своей работы британские специалисты пришли к выводу, что благодаря такому исследованию можно будет выяснить, почему социальные виды живут дольше, если находятся в обществе себеподобных, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU