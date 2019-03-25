Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Оборонное ведомство Тайваня - Тайбэй - подтвердило информацию о том, что два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов прошли через Тайваньский пролив.
"Американский боевой корабль и патрульный катер проследовали через пролив в северном направлении в воскресенье", - цитирует ТАСС заявление ведомства.
Как отметили в Тайбэе, во время прохождения кораблей нештатные ситуации, которые могли бы угрожать безопасности региона, не зафиксированы.
Эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны, как ранее сообщили в Тихоокеанском флоте Соединенных Штатов, проследовали через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая с островом Тайвань.
25 февраля, как ранее писал сайт kp.ru, два корабля ВСМ США - эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez - уже совершали проход через Тайваньский пролив.Такие действия в США назвали операцией по обеспечению свободы судоходства. Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что это является провокацией.
ИСТОЧНИК KP.RU