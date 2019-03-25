2019-03-25T13:24:54+03:00
В мире

Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

Во время прохождения кораблей нештатные ситуации, которые могли бы угрожать безопасности региона, не зафиксированы
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Тайбэй подтвердил проход кораблей ВМС США через Тайваньский проливТайбэй подтвердил проход кораблей ВМС США через Тайваньский проливФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Оборонное ведомство Тайваня - Тайбэй - подтвердило информацию о том, что два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов прошли через Тайваньский пролив.

"Американский боевой корабль и патрульный катер проследовали через пролив в северном направлении в воскресенье", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Как отметили в Тайбэе, во время прохождения кораблей нештатные ситуации, которые могли бы угрожать безопасности региона, не зафиксированы.

Эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны, как ранее сообщили в Тихоокеанском флоте Соединенных Штатов, проследовали через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая с островом Тайвань.

25 февраля, как ранее писал сайт kp.ru, два корабля ВСМ США - эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez - уже совершали проход через Тайваньский пролив.Такие действия в США назвали операцией по обеспечению свободы судоходства. Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что это является провокацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин РФ запретит россиянам переводить средства в онлайн-казино
Король Испании почти час не мог выйти из самолета из-за короткого трапа
Треть украинцев готовы поддержать Зеленского на президентских выборах
Экс-сотрудник СБУ рассказал о присутствии наемников в войсках Украины
В Казахстане могут переименовать еще три города
Нюша «подешевела» после рождения ребенка
В Генпрокуратуре РФ рассказали о числе нарушений правил безопасности в местах массового пребывания
Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта
Диагностировать рак легких смогут без рентгена
Сын Трампа требует наказать людей, обвинивших его отца в сговоре с РФ
Ученые рассказали, как увеличить продолжительность жизни
Минкульт не исключает запрет посещения музеев России с сумками и рюкзаками
Василий Прозоров: Теракты и диверсии на Донбассе готовили в СБУ и ССО
Госдума назвала заявление Порошенко о "смертоносном оружии" выдумкой
Итальянского журналиста отказались пускать на Украину
Израиль сдвигает войска к границе Газа после обстрела
Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам
Роскосмос намерен защитить лунную программу к середине 2019 года
Гидрометцентр: В марте может согреть только душевное тепло