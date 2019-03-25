Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-25T13:24:54+03:00

Во время прохождения кораблей нештатные ситуации, которые могли бы угрожать безопасности региона, не зафиксированы

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Оборонное ведомство Тайваня - Тайбэй - подтвердило информацию о том, что два корабля Военно-морских сил Соединенных Штатов прошли через Тайваньский пролив.

"Американский боевой корабль и патрульный катер проследовали через пролив в северном направлении в воскресенье", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Как отметили в Тайбэе, во время прохождения кораблей нештатные ситуации, которые могли бы угрожать безопасности региона, не зафиксированы.

Эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны, как ранее сообщили в Тихоокеанском флоте Соединенных Штатов, проследовали через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая с островом Тайвань.

25 февраля, как ранее писал сайт kp.ru, два корабля ВСМ США - эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez - уже совершали проход через Тайваньский пролив.Такие действия в США назвали операцией по обеспечению свободы судоходства. Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что это является провокацией.

ИСТОЧНИК KP.RU