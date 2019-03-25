Британские СМИ попросили Терезу Мэй покинуть пост премьер - министра

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-25T14:09:51+03:00

По мнению экспертов, лишь такой исход событий заставит парламентариев проголосовать за проект соглашения по выходу из ЕС

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Британская газета The Sun заявила о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна покинуть свой пост.

По мнению экспертов таблоида, только такой исход событий заставит парламентариев проголосовать за проект соглашения по выходу из ЕС.

- У Мэй если лишь один небольшой шанс получить большинство в палате общин, если она немедленно пообещает уйти в отставку и запустить процесс выборов нового премьер-министра, - говорится в издании.

Напомним, Британия должна утвердить план выхода из Евросоюза до 29 марта текущего года. При этом парламент не желает утверждать программу Brexit, предложенную правительством Терезы Мэй. Евросоюз готов предоставить отсрочку для выхода Британии, если страна покинет единую Европу на условиях Брюсселя.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том, что премьер - министр Британии Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего британского кабмина. По некоторым данным, в правительстве Соединенного Королевства «осталось только два министра, которые все еще поддерживают» нынешнего премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU