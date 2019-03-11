Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего британского кабмина

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-11T08:05:05+03:00

По некоторым данным, в правительстве Соединенного Королевства «осталось только два министра, которые все еще поддерживают» нынешнего премьера

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В понедельник, 11 марта, в британских СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.

По данным газеты The Daily Telegraph, в правительстве «осталось только два министра, которые все еще поддерживают Мэй».

Как выяснилось, члены британского кабмина полагают, что Тереза Мэй должна уйти в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии смог провести следующий этап переговоров с Европейским союзом, если парламент выступит против жесткого Brexit, то есть против выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения о сотрудничества с Брюсселем.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, британское правительство ожидает, что сделка Терезы Мэй по Brexit 12 марта вновь не сможет получить одобрение парламента. Напомним, на прошлом голосовании члены британской палаты общин не поддержали соглашение с Брюсселем с перевесом в 230 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU