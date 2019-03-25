Родственница Сильвестра Сталлоне заживо сгорела после ДТП в Одессе

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-25T16:20:54+03:00

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Накануне в Одессе произошла страшная авария, в результате которой погибли дальняя родственница Сильвестра Сталлоне Валерия Кравченко и брат чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева Шамиль.

Катаясь по улицам спящего города, молодые люди решили устроить гонки с другим автомобилем. Однако Шамиль Гаджиев, сидящий за рулем BMW, не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на "встречку". Буквально через секунду автомобиль врезался в бетонный столб и загорелся. Водителя выбросило из салона, а его пассажирка, Валерия Кравченко, осталась внутри полыхающей машины. К моменту приезда скорой родственница Сильвестра Сталлоне была уже мертва, а Гаджиев ещё пребывал в сознании, но медикам все равно не удалось его спасти. Об этом сообщает украинское издание Факты.

Шамиль Гаджиев был сыном крупного бизнесмена и братом чемпиона мира по боксу Рамиля Гаджиева. Валерия Кравченко - тоже дочь местного предпринимателя. Более того, её отец, Валерий Кравченко, является родственником Жаклин Сталлоне, матери актера Сильвестра Сталлоне. Это подтверждала в интервью и сама Жаклин.

ИСТОЧНИК KP.RU