Албания предоставила россиянам безвизовый въезд на семь месяцев

СЕГОДНЯ 16:58 2019-03-25T16:58:08+03:00

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В понедельник, 25 марта, МИД РФ прокомментировал решение совета министров Албании в одностороннем порядке отменить визы для россиян. Как отметили в дипведомстве, в этом году республика предоставила гражданам нашей страны безвизовый въезд на семь месяцев. Речь идет о периоде с 1 апреля по 31 октября.

Между тем постановление албанского правительства касается исключительно туристических и частных поездок. При этом максимальный срок пребывания в этой стране - 90 дней. «Данные правила будут применяться в отношении граждан России - владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также российские дипломаты напомнили туристам о необходимости оформления медицинской страховки на весь период пребывания за рубежом.

СПРАВКА «КП»

Албанские границы ежегодно открываются для россиян на несколько месяцев. Это делается в целях стимулирования туризма. Причем период, в течение которого разрешается безвизовый въезд, каждый год немного меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU