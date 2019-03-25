В Дании изобрели помощника с бесполым голосом

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-25T17:55:05+03:00

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В Дании изобрели голосового помощника с бесполым голосом. Над звуком работала целая команда, куда вошли лингвисты, психологи, звукорежиссеры. Разработка принадлежит креативному агентству Virtue Nordic. Назвали проект Q.

Q – это безгендерный цифровой помощник, так охарактеризовали свое творение креативщики. По мнению разработчиков, голосовой помощник решит проблемы деления только на мужчин и женщин. Теперь его могут выбирать люди, которые не хотят заострять внимание на гендерном признаке того, с кем общаются.

Несколько записанных образцов голоса предоставили на суд общественности. Людям предложили оценить аудиофайл и выбрать, какой голос они слышат по шкале от одного до пяти. Те голоса, которые вызвали затруднение в идентификации были доработаны и стали новым стандартом для голосового помощника, сообщает телеканал «360».

В Дании создали бесполый голос.

ИСТОЧНИК KP.RU