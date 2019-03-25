Совладелец ТРЦ «Зимней вишни» арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-25T18:31:44+03:00

15-ый подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ был задержан польскими пограничниками во время попытки пересечения границы [видео]

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Задержанный совладелец ТРЦ «Зимней вишни», бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.

«Вячеслав Вишневский был задержан на территории Польской Республики. В отношении задержанного по ходатайству Окружной прокуратуры Варшавы применен временный арест в целях экстрадиции», - передает РИА-Новости слова Бялик.

Ранее kp.ru сообщал о том, что 15-ый подозреваемый по делу о пожаре в кемеровском «Зимняя вишня» был задержан польскими пограничниками во время попытки пересечения границы. Бывшего гендиректора «Кемеровский кондитерский комбинат» подозревают в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилие Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта прошлого года. На тот момент в здании находились более тысячи человек, погибли 60 человек. Причиной пожара стало короткое замыкание. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, поскольку все здание было охвачено дымом.

"Зимняя вишня": год после трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU