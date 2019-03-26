2019-03-26T08:33:58+03:00
Политика

Вилкул заявил, что действующие власти тянут Украину в "темную Европу"

По мнению депутата, сейчас его родина больше похожа на фашистскую Германию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Вилкул. Фото ИТАР-ТАСС Интерпресс Елена НикитченкоАлександр Вилкул. Фото ИТАР-ТАСС Интерпресс Елена Никитченко
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Кандидат в президенты Украины от фракции "Оппозиционный блок — Партия мира и развития", депутат Верховной Рады Александр Вилкул заявил, что действующие власти действительно ведут страну в Европу, но не в светлую и развитую, а "темную".

"Вот эти европейские интеллектуалы типа (спикера украинского парламента - прим. ред.) Парубия, каждый день говорят нам: "Украина — цэ Европа". Но тот вариант Европы, в который они нас тянут, — это тёмная Европа 30-х годов прошлого столетия, которая больше на фашистскую Германию похожа", - сказал парламентарий в эфире "НАШ.МАКСІ-ТВ".

При этом он подчеркнул, что нынешнюю Украину нельзя назвать частью современного Запада.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее еще один кандидат в президенты незалежной высказался о выбранном Киевом курсе на евроинтеграцию. По мнению Юрия Бойко, Украина окончательно утомила Европу и превратилась для нее в "чемодан без ручки".

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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