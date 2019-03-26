2019-03-26T09:11:28+03:00
Происшествия

Пожар в торговом центре в Баку охватил четыре этажа

На месте пожара в торговом центре в Баку работают более 10 пожарных расчетов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Баку загорелся крупный торговый центрВ Баку загорелся крупный торговый центрФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Пожар в торговом центре в Баку охватил уже четыре этажа здания. Огонь стремительно распространяется по перекрытиям, однако данных о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В Баку горит торговый центр.

Согласно данным ведомства, возгорание возникло утром во вторник, 26 марта, в крупном ТЦ "Диглас", расположенном в поселке 8-й километр Низаминского района. На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов. Сотрудники подразделения и службы спасения уже приступили к проведению работ по тушению пожара и другим неотложным мерам.

В Баку горит торговый центр.

Причины возгорания пока неизвестны, однако очаг находился в одном из магазинов торгового центра. Были ли внутри здания люди, тоже непонятно, передает агентство Trend.

Стоит отметить, что почти ровно год назад крупный пожар внес жизни 60 человек в российском Кемерове. Тогда загорелось здание ТЦ "Зимняя вишня" и жертвами огня стали, в основном, дети, которые не смогли выбраться из кинотеатра.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший понедельник несколько сотен кемеровчан пришли почтить память погибших в этой трагедии.

В Баку горит торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опубликовано видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Вилкул заявил, что действующие власти тянут Украину в "темную Европу"
Япония осудила исследования Южной Кореи в районе спорных островов
Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным
Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены между США и Мексикой
Неизвестные осквернили памятник поэту Тарасу Шевченко на Украине
Разведка США рассказала, когда "Посейдоны" поступят на вооружение армии России
Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва
Погода в Москве на 26 марта 2019 года: снег, дождь и сильный ветер
Президент Мексики потребовал у короля Испании извиниться за нарушения во время завоевания
Канада предоставила убежище прятавшей Сноудена женщине
Конгрессмены США приняли закон о борьбе с энергетическим влиянием России
В России суд впервые вынес приговор за вовлечение подростков в митинги
Эксперты США смоделировали начало войны между Россией и НАТО
Установка "умных" счетчиков газа может увеличить тарифы в России
Британские депутаты проголосовали за определяющую роль парламента в Brexit
Канада не поддержала решение США по Голанским высотам
АвтоВАЗ планирует обновить внедорожник Lada 4Х4
Дима Билан пришел в Большой театр на вручение награды на костылях
США испытали две противоракеты в Калифорнии
Арабские страны осудили Трампа за решение по Голанским высотам