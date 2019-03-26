Пожар в торговом центре в Баку охватил четыре этажа

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-26T09:11:28+03:00

На месте пожара в торговом центре в Баку работают более 10 пожарных расчетов [видео]

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Пожар в торговом центре в Баку охватил уже четыре этажа здания. Огонь стремительно распространяется по перекрытиям, однако данных о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В Баку горит торговый центр.

Согласно данным ведомства, возгорание возникло утром во вторник, 26 марта, в крупном ТЦ "Диглас", расположенном в поселке 8-й километр Низаминского района. На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов. Сотрудники подразделения и службы спасения уже приступили к проведению работ по тушению пожара и другим неотложным мерам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699271" frameborder="0"></iframe> В Баку горит торговый центр.

Причины возгорания пока неизвестны, однако очаг находился в одном из магазинов торгового центра. Были ли внутри здания люди, тоже непонятно, передает агентство Trend.

Стоит отметить, что почти ровно год назад крупный пожар внес жизни 60 человек в российском Кемерове. Тогда загорелось здание ТЦ "Зимняя вишня" и жертвами огня стали, в основном, дети, которые не смогли выбраться из кинотеатра.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший понедельник несколько сотен кемеровчан пришли почтить память погибших в этой трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699272" frameborder="0"></iframe> В Баку горит торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU