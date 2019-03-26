Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости населения

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-26T10:18:00+03:00

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения отмечен в Чукотском а.о. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Лучше всего ситуация обстоит в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, хуже - в Республике Тыва и Карачаево-Черкессии

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Самый высокий уровень занятости населения на начало 2019 года зафиксирован на территории Чукотского (77,2%) и Ямало-Ненецкого (75,6%) автономных округ. Такие данные привел Росстат после расчета соотношения численности работающих россиян в возрасте от 15 до 72 лет к общему количеству жителей региона.

Не отстают от округов и Москва (74,6%) с Санкт-Петербургом (73,7%), а также Магаданская область (73%). При этом хуже всего ситуация обстоит в Республике Тыва (49,4%), Карачаево-Черкесии (50%), Ингушетии (54%), Дагестане (54,7%) и Курганской области (55%).

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

В целом же, согласно данным Росстата, которые приводит телеканала RT, общероссийский показатель занятости населения за ноябрь 2018 — январь 2019 года составил 65,2%.

Ранее сайт kp.ru публиковал также рейтинг регионов с наибольшей продолжительностью рабочей недели. Оказалось, что больше всего трудятся россияне, проживающие в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU