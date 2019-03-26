2019-03-26T11:51:21+03:00
Экономика

В Госдуме рассказали о главном преимуществе умных счетчиков

Новая система поможет избежать взрывов бытового газа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Установка "умных" газовых счетчиков снизит опасность взрывов газаУстановка "умных" газовых счетчиков снизит опасность взрывов газаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Интеллектуальную систему учета газа в домах назвали шагом вперед. Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская рассказала, что помимо дистанционной передачи показаний с системе предусмотрена особая функция, предотвращающая аварии, связанные со взрывами бытового газа.

«Это шаг вперед, вопрос, чтобы он не был очень обременительным для россиян. Но думаю, что будут дотации для федерального бюджета. Мы заинтересованы в этой интеллектуальной системе, в ней есть еще одно важное новшество. Это автоматическое отключение при поступлении газа при ненормированных объемах. Это предтеча аварий, взрывов», - цитирует слова политика ИА «НСН».

Напомним, ранее о внедрении интеллектуальной системы учета газа в домах рассказали в Минэнерго. При этом эксперты подсчитали, что на установку системы в более чем 25,5 млн домовладений потребуется 385 млрд рублей. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. И хотя за чей счет будет установлена новая система, пока не решено, эксперты уже прогнозируют рост тарифов на 10-15%, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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