Правительство пообещало не корректировать налоги в ближайшие шесть лет

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-26T13:42:11+03:00

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Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс России не приведет к усилению фискальной нагрузки. Более того, налоги не будут корректироваться в течение ближайших шести лет. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенной коллегии министерства финансов.

"Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - сказал председатель правительства.

При этом он напомнил, что все меры по донастройке налоговой системы были приняты с целью получения дополнительных средств на реализацию национальных проектов. Так, например, с 2019 года был повышен НДС.

Однако, по словам Медведева, все эти нелегкие решения носили сбалансированный характер, поскольку были сохранены льготные ставки на социально значимые товары и закреплены ставки тарифов страховых взносов. Кроме того, был проведен налоговый маневр в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что именно его вице-премьер России Дмитрий Козак будет обсуждать с руководством нефтяных компаний на совещании во вторник, 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU