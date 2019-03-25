2019-03-25T12:59:18+03:00
Экономика

Правительство обсудит с нефтяниками продление заморозки цен на топливо 26 марта

В ходе встречи одной из основных тем будет корректировка отдельных параметров налогового маневра для нефтяных компаний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий КозаЗаместитель председателя Правительства РФ Дмитрий КозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 26 марта, вице-премьер России Дмитрий Козак проведет встречу с руководителями российских нефтяных компаний, в ходе которой стороны обсудят лицензирование экспорта, корректировка отдельных параметров налогового маневра, продление действия соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозки цен на топлива и параметры соглашения. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

«26 марта Козак проведет совещание с руководителями нефтяных компаний по вопросам лицензирования экспорта и корректировки отдельных параметров налогового маневра в нефтяной отрасли. На встрече будет обсуждаться продление действия соглашения правительства с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, а также параметры данного соглашения», - передает слова Джуса агентство ТАСС.

Ранее Козак сообщил о решении правительства продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива на 3 месяца. Он также заявлял о необходимости корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли России и сказал, что «речь не идет о кардинальных изменениях».

Напомним, что в ноябре прошлого года власти договорились с нефтяными компаниями заморозить цены на бензин, но только до 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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