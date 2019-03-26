Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ и свободу слова
В руководстве телеканала "1+1" назвали выдвинутые президентом Украины Петром Порошенко обвинения попыткой оказать "давление на независимые СМИ и свободу слова", что полностью недопустимо для главы государства.
Сайт kp.ru писал о том, что политик решил подать в суд на телекомпанию олигарха Игоря Коломойского, поскольку она якобы систематически лжет зрителям и их дезинформирует. В Киеве считают, что бизнесмен просто мстит властям за приватизацию принадлежавшего ему "Приватбанка".
В "1+1", тем временем, заявляют, что каждый представленный ими факт всегда подкреплен доказательной базой и свидетелями.
"В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промокампании, чем на реальное опровержение в суде вроде ложной информации, приведенной в эфире "1+1", - передают "Украинские новости" со ссылкой на заявление телеканала.
Представители медиагруппы указали на то, что в обвинениях самого Порошенко нет никакой конкретики или фактов, и они, по сути, являются абсолютно беспочвенными. Даже когда компания обратилась за разъяснениями в администрацию президента, никакого ответа предоставлено так и не было
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ИСТОЧНИК KP.RU
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