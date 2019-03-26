Порошенко подает в суд на украинский телеканал "1+1"

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-26T10:03:45+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко решил подать в суд на телеканал "1+1", который якобы систематически распространяет "ложь в особо крупных размерах" и дезинформирует граждан. О таких планах главы государства рассказал руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов.

По его словам, до настоящего момента президент "принципиально" воздерживался от исков к СМИ, но изменение политики данного украинского канала не оставило его равнодушным. Герасимов считает, что владелец "1+1", олигарх Игорь Коломойский просто не выдержал "испытания четвертой властью".

"Он не смог удержаться от соблазна грубого полномасштабного использования этого медиаресурса с целью сведения своих счетов с государством. Он превратил канал в орудие грязных политических технологий и черного пиара", - приводятся слова главы фракции на сайте Порошенко.

Герасимов уверен, что Коломойский просто мстит властям, которые национализировали принадлежавший ему "Приватбанк", и пытается не допустить победы действующего президента на очередных выборах. Именно поэтому он и поддерживает других кандидатов, в частности, Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

"Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, заангажированной информации", - подчеркнул депутат и тут же "приплел" к ситуации Россию, которая якобы позволяет украинским СМИ "одалживать фейки и штампы".

Между тем, стоит отметить, что "1+1" действительно несколько притесняют Порошенко, отдавая предпочтения оппозиционным силам. Сайт kp.ru писал о том, что в новогодний вечер телеканал передвинул поздравление от президента с Новым годом, чтобы показать обращение Зеленского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU