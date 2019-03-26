2019-03-26T16:34:35+03:00
Экономика

В Совфеде прокомментировали попытки Конгресса США помешать поставкам российского газа в Европу

Сенаторы уверены, что американцы выбрали нечестный путь
Елена АКИМОВА
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США в очередной раз пытаются препятствовать реализации проекта "Северный поток"США в очередной раз пытаются препятствовать реализации проекта "Северный поток"Фото: REUTERS
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Америка в очередной раз принимает попытки помешать поставкам российского газа в Европу. На этот раз в конгрессе одобрили законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. За документ проголосовал 391 депутат, против — 24.

Теперь слово за Сенатом и Дональдом Трампом. Законопроект призвал сократить зависимость европейских потребителей от российского газа. А еще помешать реализации проекта «Северный поток-2», который сможет поставлять в Европу до 55 миллиардов кубометров голубого топлива ежегодно.

В Совете Федерации назвали данный акт признаком нечестной конкуренции.

- Россия всегда исправно выполняла свои обязательства по поставкам газа партнерам. Мы никогда не шантажировали тех с кем работаем и честно выполняем все соглашения. Помимо того, что данный документ выкручивает руки всем партнерам Штатов, хочется напомнить, что наши поставки европейцам обходятся гораздо дешевле, чем то, что предлагают в качестве альтернативы американцы, - комментирует ФАН первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор уверен, что такая жесткая позиция США рано или поздно приведет их к финансовым проблемам и создаст напряженность на мировой политической арене.

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Чем ближе завершение строительства российского газопровода по дну Балтийского моря, тем больше истерики в комментариях украинских чиновников.

И понять их можно. Только дело, конечно, не столько в политике, сколько в экономике. Сейчас перекачка российского газа в Европу остается одной из последних отраслей украинской экономики, которая приносит стабильные крупные доходы ($3 миллиарда, или около 6% годовых доходов бюджета страны). Но уже со следующего года Украина рискует лишиться этой подпитки - частично либо полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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