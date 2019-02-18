Поправки к газовой директиве ЕС оставят "Северный поток-2" полупустым

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-18T10:27:38+03:00

Существует вероятность того, что Еврокомиссия запретит "Газпрому" использовать трубопровод больше, чем на 50%

Изменить размер текста: A A

Поправки к газовой директиве Евросоюза способны серьезно осложнить функционирование газопровода "Северный поток-2", над строительством которого в настоящий момент работает российский "Газпром".

Все дело в том, что, согласно новым правилам, у каждого такого проекта должен быть независимый оператор, в то время как сейчас это на 100% монополизированная структура. Также к мощностям газопровода должны иметь доступ некие третьи лица, что организовать просто невозможно, ведь лишь "Газпром" имеет право на экспорт российского топлива.

Эти нюансы могут привести к тому, что по меньшей мере первые несколько лет "Северный поток-2" будет оставаться недозагруженным примерно наполовину. Остальные 50% ЕК оставит для потенциальных "третьих лиц".

Германия, конечно, может попытаться заключить с Россией межправительственное соглашение об исключении данного проекта из правил ЕС, однако обычно такой процесс будет длительным и сложным. Его успешность также не гарантируется, ведь Берлину придется заручиться поддержкой крупнейших стран союза, хотя бы Франции и Италии, передает "Ъ".

Сайт kp.ru писал о том, что в начале февраля Франции и ФРГ удалось договориться о положениях газовой директивы ЕС, которая открыто угрожает "Северному потоку-2". Тогда сообщалось, что союз пообещал не блокировать строительство газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU