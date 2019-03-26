СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-26T19:40:24+03:00

СК возбудил уголовное дело после получения информации о тайных тюрьмах на Украине Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Идет сбор доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими военнослужащими в отношении мирного населения

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пыток граждан представителями СБУ на Украине. Как сообщила представитель ведомства Светлана Петренко, в настоящее время идет сбор доказательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими военными в отношении мирных жителей. Речь идет о преступлениях, совершенных во время вооруженного конфликта на территории самопровозглашенных республик Донбасса с апреля 2014 года.

По словам Петренко, с апреля 2014 года по настоящее время участники преступного сообщества из числа представителей СБУ незаконно поместили местных жителей в аэропорту Мариуполя в неподходящих условиях.

"Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых", - рассказала Петренко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал, что Киев с самого начала не планировал решить конфликт на юго-востоке страны мирно.

ИСТОЧНИК KP.RU