Перебежчик из СБУ Прозоров: К катастрофе Боинга на Донбассе причастна Украина

К катастрофе Боинга на Донбассе причастна украинская сторона. С таким заявлением на пресс-конференции в Москве выступил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. До 2018 года он работал в центральном аппарате службы и оказывал содействие российским спецслужбам.

В Россию перебежал сотрудник СБУ из центрального аппарата Василий Прозоров.25 марта на площадке ММПЦ можно будет задать вопросы на темы актуальной украинской политики и событий 2014-2019 гг. их прямому участнику

- Первое - феноменально быстрая реакция украинского руководства. Как будто Порошенко и и его службы знали заранее. Второе - воздух над боевыми действиями не был закрыт. Третье - на все попытки осторожно разузнать обстоятельства трагедии говорят: "Не лезь, если не хочешь неприятностей". Но по крупицам можно собрать информацию, кто причастен. Нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник ГУР. Они отвечали за сокрытие информации. Причем последний сделал после майдана феноменальную карьеру. С подполковника в 2014 году до генерал-полковника в 2018 - так просто не бывает, - отметил Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве, 25 марта 2019 г.Фото: Александр КОЦ

Напомним, что пассажирский Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. В авиакатастрофе не выжил никто - 283 пассажира и 15 членов экипажа стали жертвами трагедии.

Ранее Минобороны РФ предъявило неопровержимые доказательства того, что ракета "Бук", сбившая Боинг, принадлежала военной части, базирующейся под Львовом. Кроме того, концерн «Алмаз-Антей», который разрабатывает зенитно-ракетные комплексы «Бук», ранее представил результаты расследования, согласно которым ракета могла быть выпущена по Боингу лишь из района поселка Зарощенское (который на тот момент был под контролем украинских военных).

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