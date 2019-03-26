В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо

СЕГОДНЯ 21:01 2019-03-26T21:01:47+03:00

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В Нидерландах нашли картину Пабло Пикассо "Бюст женщины" (1938), которая 20 лет считалась украденной.

Как сообщила газета Volkskrant, находку сделал детектив Артур Бранд, который занимается поиском объектов культуры. Картина была украдена в 1999 году во Франции с яхты саудовского шейха, владельцы назначили вознаграждение в 400 тысяч евро, но никаких следов обнаружено не было.

Ориентировочная стоимость полотна составляет 4 млн евро, по другим данным, она может доходить до 25 млн. На картине изображена возлюбленная художника Дора Маар. Четыре года назад Бранд сообщил, что работа находится в Нидерландах. Позже на него вышли люди, заявившие, что произведение искусства находится дома у одного бизнесмена, а тот хочет продать нее.

"Это нормально, когда люди вдруг узнают, что картина украдена. Они боятся идти в полицию, опасаясь быть арестованными за кражу, хоть они и не имеют к ней никакого отношения. Тогда такие люди обращаются ко мне", - рассказал детектив.

Подлинность картины подтвердил независимый эксперт из США.

ИСТОЧНИК KP.RU