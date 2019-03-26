2019-03-26T21:01:47+03:00
Общество

В Нидерландах нашли украденную в 1999 году картину Пикассо

Подлинность работы была подтверждена независимым американским экспертом
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Нидерландах нашли украденную картину Пабло ПикассоВ Нидерландах нашли украденную картину Пабло ПикассоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Нидерландах нашли картину Пабло Пикассо "Бюст женщины" (1938), которая 20 лет считалась украденной.

Как сообщила газета Volkskrant, находку сделал детектив Артур Бранд, который занимается поиском объектов культуры. Картина была украдена в 1999 году во Франции с яхты саудовского шейха, владельцы назначили вознаграждение в 400 тысяч евро, но никаких следов обнаружено не было.

Ориентировочная стоимость полотна составляет 4 млн евро, по другим данным, она может доходить до 25 млн. На картине изображена возлюбленная художника Дора Маар. Четыре года назад Бранд сообщил, что работа находится в Нидерландах. Позже на него вышли люди, заявившие, что произведение искусства находится дома у одного бизнесмена, а тот хочет продать нее.

"Это нормально, когда люди вдруг узнают, что картина украдена. Они боятся идти в полицию, опасаясь быть арестованными за кражу, хоть они и не имеют к ней никакого отношения. Тогда такие люди обращаются ко мне", - рассказал детектив.

Подлинность картины подтвердил независимый эксперт из США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД ответили на обвинения во вмешательстве в дела Венесуэлы
Песков: Президента заранее проинформировали о деле в отношении Абызова
Медведеву доложили о задержании Абызова
Пушков рассказал, чем Крым отличается от Донбасса
Киевсикй суд отказался признавать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею за томосом
Huawei представила новые флагманские смартфоны P30 и P30 Pro
Пушков: Эпоха фейковых новостей началась с лжевысадки американцев на Луну
В российских автошколах могут ввести дисциплину грамотного вождения на федеральных дорогах
В Госдуме прокомментировали изменение статуса Курил в японских учебниках
Пушков о выборах на Украине: Не исключено, что Порошенко пойдет на массовые и грубые фальсификации
Пушков: Если бы не военная операция России в Сирии, то террористы были бы уже в Дамаске
Пушков: Порошенко не может разорвать связи между Россией и Украиной
Пассажиров лайнера Viking Sky в качестве компенсации пригласят на новый круиз
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра Абызова
Самолет «черная жемчужина» поднялся в небо после ремонта
СК возбудил уголовное дело по сообщению о тайных тюрьмах на Украине
ЕС разрешил не переводить часы на зимнее и летнее время