2019-03-26T23:17:52+03:00
Политика

Эксперты опасаются массовых фальсификаций на выборах президента Украины

В частности, специалисты отмечают отсутствие на выборах видеонаблюдения и специальных урн для перевозки бюллетеней, что делает голосование менее прозрачным
Екатерина БОЛГОВА
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Политологи предупредили о массовых фальсификациях на выборах президента УкраиныПолитологи предупредили о массовых фальсификациях на выборах президента УкраиныФото: REUTERS
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Уже в это воскресенье, 31 марта, на Украине пройдут очередные выборы президента. Однако в последнее время эксперты все чаще высказывают опасения по поводу массовых фальсификаций.

Как пишет сайт MK.RU, Центризбирком обнародовал госреестр избирателей, согласно которому в число голосующих включены и жители Крыма, и неподконтрольные Киеву территории Донбасса, жителям которых голосовать запрещено. Кроме того, в списках избирателей фигурируют умершие люди. Кроме того, стало известно, что ЦИК заказал 60 млн избирательных бюллетеней, хотя, по официальным данным, в прошлом году в стране было лишь 36 млн избирателей.

"После избрания президента в суды поступят сотни дел о фальсификациях, разбирать которые будут как минимум до парламентских выборов. Но Верховный и Конституционный суды в последнее время неоднократно демонстрировали свою политическую ангажированность. В их беспристрастности есть сомнения", - заявил член Общественного совета при МИД Украины Андрей Бузаров.

Также массовых фальсификаций опасается украинский политолог Алексей Якубин.

"На этих выборах не будет видеонаблюдения и специальных урн для перевозки бюллетеней, а большинство членов избирательных комиссий лояльны Порошенко. Все это создает базу для беспрецедентных махинаций. Кроме того, выборы не будут проводиться на территории России, где проживает немало украинских избирателей", - отметил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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