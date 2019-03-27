Столтенберг встретится с Трампом в Белом доме 2 апреля

СЕГОДНЯ 08:01 2019-03-27T08:01:34+03:00

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Во вторник, 2 апреля, в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и генерального секретаря Йенса Столтенберга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации американского лидера.

"В честь 70-летия НАТО президент и генсек подчеркнут важность альянса как оплота международной безопасности и стабильности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Известно, что политики обсудят "беспрецедентные" успехи Североатлантического альянса, в том числе возросшие обязательства по распределению финансовой нагрузки между членами блока, и пути решения актуальных проблем. Обмен мнениями будет проходить в рамках личной, закрытой встречи Трампа и Столтенберга, а также встречи в расширенном составе.

Сайт kp.ru писал о том, что сам президент США неоднократно заявлял о желании вывести страну из НАТО, поскольку остальные европейские страны вкладываются в альянс меньше американцев. Конгрессу даже пришлось одобрить законопроект, который предполагает отклонение любых предложений главы государства по выходу из блока.

ИСТОЧНИК KP.RU