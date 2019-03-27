В Госдуме выступили с предложением учредить Школпитнадзор

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-27T10:48:07+03:00

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил соответствующее обращение на рассмотрение в Министерство просвещения

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать государственный орган, который осуществлял бы контроль за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений - Школпитнадзор.

В обращении, которое уже направлено на ознакомление министру просвещения Ольге Васильевой, отмечается, что питание в российских школах вызывает целый ряд претензий как со стороны родителей, так и со стороны учеников. При этом Чернышов также подчеркивает, что некачественное питание может привести к отравлениям в учебных заведениях или послужить причиной ухудшения здоровья детей.

Чтобы избежать подобных прецедентов, депутат предлагает предоставить возможность представителям Школпитнадзора без предварительного согласования и предупреждения проводить проверки деятельности компаний, которые выиграли тендеры на поставку продуктов, а также проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в школьных столовых. "При этом проверяться должно санитарно-эпидемиологическое состояние продукции и количество продуктов, которые ребёнок получает за обедом», — предлагает Чернышов в обращении", - цитирует RT текст его обращения.

По словам депутата, функция представителей данного органа будет похожа на работу "тайного покупателя".

Ранее сайт kp.ru писал, что сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора провели проверку организации питания в ряде школ и детских садов Петербурга. По ее итогам было установлен целый ряд нарушений, возбуждено 17 административных дел, вынесено 11 предписаний об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU