Порошенко пообещал сделать Украину энергетически независимой

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-27T10:39:45+03:00

По мнению президента, его страна сможет отказаться от импорта газа уже через несколько лет

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Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что сможет сделать страну энергетически независимой уже через несколько лет. Это значит, что Киев откажется от импорта газа и начнет обеспечивать себя ресурсами самостоятельно.

"Я настаиваю, если мы пройдем точку невозврата в 2019 году, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой и перестанем импортировать газ", - сказал политик в эфире телеканала ICTV.

При этом под точкой невозврата Порошенко имел ввиду запланированные на 31 марта 2019 года выборы президента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сделать Украину энергетически независимой пообещала также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Помимо этого, в ее предвыборном листе значится еще возвращение Крыма и Донбасса, снижение налогов и повышение зарплат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU