Чем намерены привлекать избирателей главные кандидаты в президенты Украины

По последнему опросу, проведенному социологами на Украине, пятерка лидеров в президентской предвыборной гонке выглядит так.

Первое место - лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 20,2% из определившихся с выбором (14,1: всех избирателей)

Второе место - комик Владимир Зеленский - 12,6% и 8,8% соответственно.

Третье-четвертое места - кандидат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко и действующий глава государства Петр Порошенко - у обоих по 11,9% (8,3%).

Пятое место - кандидат партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко - 10,7% (7,5%).

Все кандидаты, кроме Порошенко, естественно, крайне негативно настроены по отношению к действующему главе государства. Тимошенко пообещала «наказать его за все» и «восстановить справедливость». Зеленский, так просто, «похоронил» Порошенко в своем ролике.

Все кандидаты, кроме Порошенко, естественно, крайне негативно настроены по отношению к действующему главе государстваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Что они обещают избирателям?

Тимошенко - наказать Порошенко «за коррупцию и за все». Снизить цену на газ для населения вдвое в течение первого месяца президентства и сделать Украину энергетически независимой за 5 лет. Вернуть Крым и Донбасс, сначала - Донбасс. Повысить доходы населения и снизить налоги. Обеспечить среднюю зарплату в 1000 евро и снизить коммунальные платежи. Сделать Нацбанк Украины подконтрольным государству. Уйти после 100 дней президентства, если результаты ее работу не будут видны.

Зеленский - провести быстрый интернет обедневшим украинцам. Добиться компенсации от России за убытки от войны на Донбассе. Провести референдум о вступлении в НАТО. Сделать референдумы главным инструментом народовластия. Лишить неприкосновенности президента, депутатов и судей. Не идти на второй срок.

Бойко - установить внеблоковый статус Украины. Пересмотреть принципы работы с МВФ. Отменить медицинскую реформу Супрун и пенсионную реформу по рецепту МВФ. Возобновить партнерские отношения с РФ и провести прямые переговоры с лидерами ЛДНР. Отменить военный сбор. Ужесточить наказание за экстремизм и гарантировать невмешательство государства в дела церкви. Возобновить расследование трагедии в Одессе.

Порошенко - подать в 2024 году заявку на вступление Украины в Евросоюз. Вернуть Крым и Донбасс силами ООН и боеспособной армии. Избавиться от долгов и совершить «четвертую промышленную революцию». Возродить экономику через агропромышленный сектор, туризм, IT-индустрию, национальные авиа- и судостроение. Продолжать «защищать Европу от России и стремиться войти в НАТО».

Комик Владимир ЗеленскийФото: Михаил ФРОЛОВ

Гриценко - поднять среднюю зарплату на Украине до 800 евро. Рост украинской экономики на 10% в год. Отменить срочную службу в стране. Легализовать оружие. Предъявить России счет в качестве компенсации за убытки после возвращения Крыма и Донбасса Украине. Не идти на второй президентский срок.

Но как и за счет чего, каких ресурсов они будут это делать, ни один из ведущих кандидатов в президенты Украины, предпочитает не распространяться. А главное - все они считают Россию даже не просто агрессором, а единственной виновной во всех нынешних бедах Украины. А неправильный диагноз еще никогда не приводил к успешному лечению.

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