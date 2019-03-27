Росстат: В России увеличилась неформальная занятость

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-27T14:13:09+03:00

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В России увеличилось число работников, занятых в неформальном секторе экономики. Об этом у себя на сайте сообщил Росстат.

По данным ведомства, в России около 14,6 миллионов человек работают неформально. Это индивидуальные предприниматели, фермеры и самозанятые, не зарегистрировавшие свою деятельность юридически. Все они не относятся к юридическим лицам и, соответственно, не платят налоги. Неутешительная статистика показывает, что в теневой экономике занят каждый пятый россиянин.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что с 1 января 2019 года в России принят новый закон о самозанятых. Теперь граждане люди могут узаконить свою деятельность, скачав на телефон специальное приложение. Регистрация в этом приложении позволяет оплачивать налог на свою деятельность прямо с телефона. Сумма оплаты также отнюдь не большая - 4% для индивидуальных предпринимателей и 6% - для юридических лиц. Пока такой закон введен в качестве эксперимента в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU