2019-03-27T14:13:09+03:00
Экономика

Росстат: В России увеличилась неформальная занятость

Число незарегистрированных работников достигло 20 %
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Росстат: В России увеличилась неформальная занятостьРосстат: В России увеличилась неформальная занятостьФото: Евгения ГУСЕВА
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В России увеличилось число работников, занятых в неформальном секторе экономики. Об этом у себя на сайте сообщил Росстат.

По данным ведомства, в России около 14,6 миллионов человек работают неформально. Это индивидуальные предприниматели, фермеры и самозанятые, не зарегистрировавшие свою деятельность юридически. Все они не относятся к юридическим лицам и, соответственно, не платят налоги. Неутешительная статистика показывает, что в теневой экономике занят каждый пятый россиянин.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что с 1 января 2019 года в России принят новый закон о самозанятых. Теперь граждане люди могут узаконить свою деятельность, скачав на телефон специальное приложение. Регистрация в этом приложении позволяет оплачивать налог на свою деятельность прямо с телефона. Сумма оплаты также отнюдь не большая - 4% для индивидуальных предпринимателей и 6% - для юридических лиц. Пока такой закон введен в качестве эксперимента в четырех регионах России: Москве, Московской и Калужской областях и республике Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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