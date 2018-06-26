Самозанятые начнут платить налоги, но пока только в 4 регионах страны

СЕГОДНЯ 16:33 2018-06-26T16:44:07+03:00

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Идея обложить самозанятых налогом давно витала в воздухе. Но, похоже, скоро она обретет свое материальное воплощение. На встрече с президентом глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал о готовящемся эксперименте. С 1 января 2019 года в четырех регионах – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – появится новый налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников.

Ставка нового налога будет колебаться от 3 до 6%. В зависимости от того, кому предприниматель оказывает услуги, физическим лицам или юридическим. Еще одно условие - доходы не должны превышать 10 млн рублей в год. Иначе придется выбирать другой налоговый режим. Кроме того, новый налог не подойдет тем, кто занимается определенными видами бизнеса. Например, розничной торговлей. Исключения пропишут в законе.

Чиновники пообещали сделать все, чтобы платить налоги было комфортно. Например, самозанятым не нужно будет регистрироваться. Ходить в налоговую, подавать декларации и платить бухгалтеру тоже не придется. Нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. В ФНС пообещали, что свой долг перед государством можно будет выполнить «в один клик». Даже проверять таких самозанятых в налоговой не будут. Расчет на добропорядочность людей и желание работать "по-белому".

Эксперимент будет действовать в 4 регионах около полугода. Если его результаты признают успешными, то платить налоги предложат самозанятым по всей стране. Как пояснили в Минфине, главная задача не денег с предпринимателей собрать, а сделать прозрачным и понятным рынок труда. В 2017 году, по данным Росстата, в неформальном «сером» секторе экономики трудились почти 20% населения страны. Это более 14 млн человек.

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