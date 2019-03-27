2019-03-27T16:53:40+03:00
В мире

Помощник президента России Ушаков: обсуждение визита Ким Чен Ына в Россию продолжается

Ранее о возможной поездке северокорейского лидера в Москву сообщал глава группы дружбы Совета Федерации и парламента КНДР Олег Мельниченко
Александр ДЖУМАЕВ
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сроки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в настоящий момент неизвестны, обсуждение этого вопроса продолжается. Об этом заявил помощник президента Росси Юрий Ушаков.

"Давно уже было согласовано между сторонами, что северокорейский лидер нанесет визит в Россию, и в течение года мы над этим работаем, и предлагались различные варианты осуществления этого визита, различные сроки, и мы продолжаем работу в достаточно конструктивном ключе", - приводит ТАСС слова Ушакова. По его словам, северокорейская сторона уже получила приглашение; в настоящий момент идет «процесс дипломатической работы». «Много сообщений [в СМИ] на этот счет, и они вызваны понятно чем - ситуацией, которая произошла на северокорейско-американских переговорах». – заключил Ушаков.

Ранее о возможном визите Ким Чен Ына в Москву заявил руководитель группы дружбы Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко. Сенатор отмечал, что поездка может состояться уже в ближайшее время.

Об организации поездки лидера КНДР в Россию сообщали и южнокорейские СМИ. По данным агентства Yonhap, высокопоставленный северокорейский чиновник вылетел в Москву с целью решения вопросов, связанных с поездкой Ким Чен Ына. Газета Dong-a Ilbo, в свою очередь, сообщала, что возможный визит лидера КНДР связан с интенсификацией контактов между КНДР и Россией; по ее данным, в марте этого года высокопоставленные северокорейские дипломаты уже трижды совершали поездки Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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