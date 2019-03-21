Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын намерен вскоре посетить Россию

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-21T07:04:59+03:00

Об этом журналистам в Сеуле рассказал экс-руководитель корейских программ ЦРУ

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует в ближайшее время посетить Россию, чтобы после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое заручиться поддержкой Москвы, сообщает южнокорейская газета The Dong-a Ilbo со ссылкой на экс-руководителя корейских программ ЦРУ Эндрю Кима.

По данным издания, об этом бывший американский разведчик рассказал на закрытой лекции в Сеуле. В качестве доказательства своим словам он заявил, что высокопоставленные дипломаты из КНДР в марте якобы уже трижды ездили в российскую столицу.

«Ким Чен Ын стремится поехать в Россию, чтобы продемонстрировать тесные связи с Москвой на фоне сорвавшегося саммита», - приводит газета слова Эндрю Кима.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU