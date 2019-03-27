Член Совфеда выступил против выхода фильма Лунгина о советских солдатах в Афганистане

СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-27T17:45:33+03:00

Зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре заявил, что кинокартина «Братство» вызвала неоднозначную реакцию в сообществе ветеранов-афганцев

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Фильм «Братствo» режиссера Павла Лунгина о советских солдатах в Афганистане не должен выйти 9 мая как это запланировано, поскольку он искажает историю и вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе. Такое заявление сделал зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов, выступая на пленарном заседании в среду, 27 февраля.

«15 февраля мы отметили тридцатилетие завершения Афганской войны, которая продлилась девять лет. По этому поводу вышел кинофильм "Братство" режиссера Павла Лунгина. Талантливый, известный режиссер, вне всякого сомнения. Но фильм "Братство" после его презентации вызвал неоднозначную реакцию в афганском сообществе, я имею в виду в ветеранских организациях», - сказал член Совфеда.

Морозов сообщил, что ему начали приходить письма с отрицательными отзывы об этой картине, поэтому было принято решение провести закрытый показ в Министерстве культуры РФ, в котором приняли участие и сенаторы.

«Действительно, фильм неоднозначный, стало понятно, что вызвало такую негативную реакцию у воинов-интернационалистов: грабежи, мародерство, драки между военными, фактические неточности, прямые искажения исторических событий - вот что легло в основу этого фильма», - сказал он.

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что он не смотрел фильм «Братство», но уточнил, что как глава ведомства «ничего не запрещает и не разрешает».

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, комментируя слова сенатора, сообщила, что ведомство не получало заявку на прокат картины, а также не получало и никаких жалоб относительно «Брaтства».

Сам режиссёр кинокартины заявил, что «мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел».

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ИСТОЧНИК KP.RU