2019-03-27T22:34:25+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу

Он отметил, что подобные комментарии президента США направлены на "старую латиноамериканскую эмиграцию"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть ВенесуэлуЭксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть ВенесуэлуФото: REUTERS
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Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. Он подчеркнул, что комментарии американского лидера "по целому ряду направлений можно трактовать одним образом или противоположным".

- Трамп - мастер открытых предложений. Его заявления по целому ряду направлений можно трактовать одним образом или противоположным. Открытость для любых вариантов: как это трактовать? Я бы не стал трактовать каким-то одним способом то, что говорит Трамп в отношении России, учитывая, что, в принципе, его заявления по России носят хаотичный характер, - отметил Бышок в интервью RT.

Также по мнению эксперта, заявление Дональда Трампа ориентировано исключительно на старую латиноамериканскую эмиграцию, то есть кубинскую и венесуэльскую.

- В данном случае такая жёсткая позиция по отношению к Кубе или к Венесуэле — это игра на внутренний политический аспект. Надо понимать, что в США выборы не заканчиваются никогда, - подытожил эксперт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп отметил, что "Россия должна уйти из Венесуэлы". Он также добавил, что США «открыты для всех вариантов», чтобы российские военные покинули территорию страны.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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