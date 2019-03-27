Эксперт прокомментировал заявление Трампа о том, что военнослужащие России должны покинуть Венесуэлу

СЕГОДНЯ 22:34 2019-03-27T22:34:25+03:00

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Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, ответил на заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. Он подчеркнул, что комментарии американского лидера "по целому ряду направлений можно трактовать одним образом или противоположным".

- Трамп - мастер открытых предложений. Его заявления по целому ряду направлений можно трактовать одним образом или противоположным. Открытость для любых вариантов: как это трактовать? Я бы не стал трактовать каким-то одним способом то, что говорит Трамп в отношении России, учитывая, что, в принципе, его заявления по России носят хаотичный характер, - отметил Бышок в интервью RT.

Также по мнению эксперта, заявление Дональда Трампа ориентировано исключительно на старую латиноамериканскую эмиграцию, то есть кубинскую и венесуэльскую.

- В данном случае такая жёсткая позиция по отношению к Кубе или к Венесуэле — это игра на внутренний политический аспект. Надо понимать, что в США выборы не заканчиваются никогда, - подытожил эксперт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп отметил, что "Россия должна уйти из Венесуэлы". Он также добавил, что США «открыты для всех вариантов», чтобы российские военные покинули территорию страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU