Дональд Трамп: «Россия должна убраться из Венесуэлы»

Не прошло и трёх дней с окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, оправдавшего президента Трампа по делу «о связях с Кремлём» — как тот, похоже, решил на деле доказать, что «российским агентом» точно не является. И публично потребовал:

— Россия должна убраться из Венесуэлы! — А на уточняющий вопрос пояснил: — Для этого допустимы любые способы.

Основания для беспокойства у Белого дома есть: на берегах Ориноко с начала года продолжаются гражданские противостояния, законному лидеру Николасу Мадуро бросил вызов проамериканский оппозиционер Хуан Гуаидо. Последний даже провозгластл себя «альтернативный президентом», в каковом качестве был мгновенно признан США.

Однако Москва, имея экономические интересы в богатой нефтью стране, оказывает ей существенную поддержку. На днях в Каракас прибыла делегация из почти сотни российских военных советников. Предполагается, что они помогут укрепить армию Боливарианской Республики на случай непредвиденных ситуаций. Что и стало формальным поводом для гневной фразы 45-го президента США. А вот каковы скрытые пружины конфликта — «Комсомолке» рассказал кандидат исторических наук, эксперт-американист Ярослав Левин:

— Латинская Америка долгое время воспринималась в Штатах, да и в остальном мире, как этакий «задний двор» США. Поэтому не удивительно, что любые события к югу от Техаса не обходятся без внимания Госдепартамента.

Венесуэла же давно является костью в горле для любого хозяина Белого дома: социалистическое правительство Уго Чавеса (предшественника Мадуро) относилось к Вашингтону скептически, зато выступало партнёром России и Китая. И быстро уголило в многочисленные списки «недружественных» США стран.

Поэтому ничего удивительного, что когда умершего в 2013 году харизматичного Чавеса сменил менее сильный лидер Николас Мадуро — Вашингтон стал пристальнее смотреть за «соседом». Всё время правления Мадуро Штаты последовательно критиковали его как «наследника Чавеса и откровенного диктатора». Появление на фоне углубляющихся социально-экономического проблем лидера оппозиции Хуана Гуайдо — идеальная возможность для Трампа «сделать рокировочку» и вернуть Венесуэлу в привычное русло внешней политики Вашингтона.

В этих условиях агрессивная риторика Трампа выглядит совершенно логичной: он не желает допустить и малейшей возможности геополитического вызова на «своём» континенте. Кроме того, не стоит забывать про недавно завершившееся расследование Мюллера. И хотя закончилось оно для президента успешно, крики либеральной оппозиции о «связях с Москвой» по-прежнему звучат.

В таких условиях «ответный окрик» идеален — как для того, чтобы лишний раз намекнуть, кто главный на континенте, так и чтобы показать Америке жесткость и принципиальность 45-го президента во внешней политике (в эту логику, кстати, прекрасно укладывается и его недавнее признание суверенитета над Голанскими высотами за Израилем).

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