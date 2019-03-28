Погода в Москве на 28 марта 2019 года: прохладно и без осадков

СЕГОДНЯ 06:56 2019-03-28T06:56:43+03:00

В четверг, 28 марта, в Москве будет прохладно и без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 28 марта 2019 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 28 марта 2019 года. Как утверждают специалисты, в четверг в столице будет прохладно. Так, столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

Между тем в мегаполисе обойдется без осадков. При этом ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер же будет дуть северо-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 29 марта, воздух остынет до -2…0 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами в городе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, метеорологи предупреждают о гололедице.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, этой весной жителям Москвы больше не грозят снегопады: если снег и будет идти, то кратковременный и вперемешку с дождем. Но и резкого потепления ожидать тоже не стоит: в этом году весна приходит в столицу постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU