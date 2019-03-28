YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-28T09:48:21+03:00

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В четверг, 28 марта, появилась информация о том, что YouTube удалил новые ролики, опубликованные журналистами Леонидом Парфеновым и Юрием Дудем.

Как выяснилось, данные записи нарушают условия использования ресурса. «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube», - говорится в пояснении администрации видеохостинга.

Стоит отметить, что новый выпуск проекта «Намедни», посвященный событиям 1946 года, появился на канале Parfenon 18 марта, а Дудь опубликовал свое очередное интервью 20 марта.

Кстати, продюсер «Намедни» Илья Овчаренко уже прокомментировал удаление видео. Он пообещал, что в скором времени вопрос будет урегулирован. «Мы подали апелляцию и ждем начала переговоров. Думаю, что в течении пары дней все решится», - сказал Овчаренко ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе на YouTube заблокировали черную комедию про блокадный Ленинград, которая наделала много шума в конце прошлого года. Тогда на странице, где раньше был фильм, появилось сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».

ИСТОЧНИК KP.RU