В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-28T13:55:49+03:00

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Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника. Таким образом новинку отечественного автопрома прокомментировал немецкий журнал Stern.

«Если концерну удастся сохранить беспощадную к конкурентам стоимость «Нивы» примерно на том же уровне, модель 4x4 Vision может добиться успеха в Европе», — заявил автор статьи в Stern.

В то же время автор статьи считает, что реализация выпуска автомобиля с новой концепцией кузова «стоит денег».

В журнале особенно отмечают дизайн новой модели. «Возможно, яркий салон концепт-кара, а также сиденья крайне необычной формы покажутся большинству клиентов чрезмерными элементами дизайна, но в качестве цветового образца для молодых клиентов нечто подобное вполне возможно», - говорится в статье.

Напомним, в августе прошлого года Компания «АвтоВАЗ» показала прототип будущего поколения внедорожников Lada 4x4. Модель Vision была презентована на Московском международном автосалоне.

ИСТОЧНИК KP.RU