Лавров: Россия и Турция скоро решат вопрос отмены виз для обладателей служебных паспортов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-29T12:43:16+03:00

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В пятницу, 29 марта, состоялось заседание совместной группы стратегического планирования России и Турции под председательством министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Как выяснилось, в ходе этих переговоров обсуждалась и дальнейшая либерализация визового режима.

Причем глава МИД РФ, выступая на пресс-конференции по итогам встречи, отметил, что Москва и Анкара уже в ближайшее время решат вопрос об отмене виз для обладателей служебных и специальных паспортов.

«В ближайшее время мы решим вопрос отмены виз для обладателей служебных и специальных паспортов и для профессиональных водителей, которые участвуют в международных перевозках», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции - для тех, кто едет в краткосрочные командировки, и для водителей, работающих на международных перевозках. Однако документ вступит в силу только после того, как турецкая сторона сделает аналогичный шаг.

ИСТОЧНИК KP.RU