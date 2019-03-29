2019-03-29T14:21:50+03:00
Политика

В России обеспокоены намерением ряда стран влиять на Венесуэлу

Пресс-секретарь президента России заявил, что только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь президента России заявил, что только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе государстваПресс-секретарь президента России заявил, что только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе государстваФото: REUTERS
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На состоявшимся в пятницу, 28 марта, оперативном совещании президента России Владимира Путина и постоянных членов Совета безопасности РФ была выражена крайняя обеспокоенность в связи с прямыми заявлениями ряда стран о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По итогам состоявшегося обмена мнениями была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися прямыми заявлениями ряда государств о намерении и дальше вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, что мешает преодолению внутриполитических проблем, которые переживает эта суверенная страна», - заявил он по итогам совещания.

Представитель Кремля отметил, что «только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства».

О том, что третьи страны должны дать Каракасу самостоятельно решать свою судьбу, Песков заявлял и ранее. Так, комментируя призыв президента США Дональда Трампа России убраться из Венесуэлы, пресс-секретарь российского президента заявил о надежде Кремля, что «третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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