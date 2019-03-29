Медведев поручил восстановить фельдъегерско-почтовую связь с Сирией

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-29T15:00:23+03:00

Российская и сирийская стороны должны подписать соглашение, которое позволит обрабатывать и пересылать все виды корреспонденции, поступающей в адрес военных штабов

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев Министерствам иностранных дел и обороны России с поручением, которое предполагает восстановление военной фельдъегерско-почтовой связи с Сирией, предназначенной для приёма, обработки, пересылки и доставки всех видов корреспонденции, поступающей в адрес штабов. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Предполагается, что министры должны проработать соглашение по налаживанию фельдъегерско-почтовой связи с сирийскими коллегами. В тексте поручения заявлено, что документ будет подписан от имени правительства Российской Федерации с возможностью внесений непринципиальных поправок.

«Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с сирийской стороной и по достижении договорённости подписать указанное соглашение от имени Правительства», — говорится в документе.

Отмечается, что работа ведётся в соответствии с ФЗ «О международных договорах РФ».

В приложении к документу уже имеется проект соглашения между Москвой и Дамаском о сотрудничестве в области фельдъегерско-почтовой связи, в котором говорится, что Россия и Сирия заинтересованы в объединении усилий для обмена информацией и взаимодействия в области военной фельдъегерско-почтовой связи.

Соглашение заключат на 5 лет, и оно будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.

Отметим, что к февралю этого года российские военные провели уже более двух тысяч акций по доставки в различные районы Сирии продуктов питания, воды и предметов первой необходимости. По данным Центра по примирению враждующих сторон, в ходе этих операций было доставлено более 3,2 тысячи тонн гуманитарных грузов

ИСТОЧНИК KP.RU