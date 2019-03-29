Власти закрыли зоопарк, оставив животных на произвол судьбы

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-29T19:16:12+03:00

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Два месяца назад власти испанского города Уэльва приняли решение закрыть местный зоопарк. Причиной стала смерть нескольких животных.

Однако оставшиеся зверушки не были вывезены с территории зоопарка и на протяжении двух месяцев жили там без каких-либо условий для существования. Узнав о произволе властей, местные жители начали писать многочисленные жалобы и петиции. Но ответной реакции не последовало, пишет The Sun.

Когда волонтерами все таки, удалось прорваться на территорию зоопарка, они увидели ужасающую картину. Измученные животные от отсутствие пищи и воды находятся буквально на грани смерти.

Забытый зоопарк также существенно ухудшил жизнь местных жителей. Из-за застоявшейся воды в городе увеличилось количество москитов, которые могут переносить большое количество болезней. Не исключено и то, что животные могут сбежать.

Тем не менее, несмотря на весь ужас происходящего, местные власти пока никак не поспособствовали улучшению ситуации. Даже новое место обитания животных пока не определено.

ИСТОЧНИК KP.RU