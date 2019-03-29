Власти закрыли зоопарк, оставив животных на произвол судьбы
Два месяца назад власти испанского города Уэльва приняли решение закрыть местный зоопарк. Причиной стала смерть нескольких животных.
Однако оставшиеся зверушки не были вывезены с территории зоопарка и на протяжении двух месяцев жили там без каких-либо условий для существования. Узнав о произволе властей, местные жители начали писать многочисленные жалобы и петиции. Но ответной реакции не последовало, пишет The Sun.
Когда волонтерами все таки, удалось прорваться на территорию зоопарка, они увидели ужасающую картину. Измученные животные от отсутствие пищи и воды находятся буквально на грани смерти.
Забытый зоопарк также существенно ухудшил жизнь местных жителей. Из-за застоявшейся воды в городе увеличилось количество москитов, которые могут переносить большое количество болезней. Не исключено и то, что животные могут сбежать.
Тем не менее, несмотря на весь ужас происходящего, местные власти пока никак не поспособствовали улучшению ситуации. Даже новое место обитания животных пока не определено.
ИСТОЧНИК KP.RU