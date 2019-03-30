2019-03-30T02:47:50+03:00
Политика

Хезер Науэрт ушла из Госдепартамента в образовательную программу

Майул Помпео назвал "непревзойденно совершенной" работу бывшей главы пресс-службы ведомства
Юлия ДИВЕЕВА
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Хезер НауэртХезер НауэртФото: REUTERS
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Официальный представитель Госдепартамента США и глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт ушла со своего поста. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео.

"От лица коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за ее службу и два года непревзойденного совершенства. Ты будешь прекрасно представлять Америку в Программе Фулбрайт", - написал он в своем аккаунте Twitter.

Программа Фулбрайт, куда перешла на работу Науэрт, была основана в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом. Является программой образовательных грантов, которую финансирует Госдепартамент. Создавалась с целью улучшить взаимопонимание между народом Соединенных Штатов и народами других стран.

Как писал сайт kp.ru, 16 февраля Хезер Науэрт заявила о том, что больше не претендует на пост постоянного представителя США при ООН и не будет больше возглавлять пресс-службу Госдепартамента. В конце октября прошлого года стало известно, что Науэрт получила предложение от Трампа стать постпредом Соединенных Штатов в ООН, после ухода с поста Никки Хейли.

Кандидатура Науэрт вызвала много споров, поскольку у нее нет дипломатического и политического опыта. До работы в пресс-службе Госдепартамента она работала телеведущей на канале Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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