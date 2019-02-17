Хезер Науэрт решила не выдвигаться на пост постоянного представителя США в ООН

СЕГОДНЯ 05:07 2019-02-17T05:07:54+03:00

Журналистка отозвала свою кандидатуру и сообщила об уходе с поста главы пресс-службы Госдепартамента

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Хезер Науэрт заявила о том, что больше не претендует на пост постоянного представителя США при ООН и не будет больше возглавлять пресс-службу Госдепартамента.

"Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепа.

Науэрт отметила, что работа в администрации Соединенных Штатов в течение последних двух лет стала для нее огромной честью. Она заверила, что благодарна президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майклу Помпео, а также коллегам по Госдепартаменту за их поддержку, передает ТАСС.

Из заявления неясно, продолжит ли Науэрт работать в Госдепартаменте и дальше. В пресс-релизе она указана как официальный представитель ведомства.

"Я желаю Хезер всего самого лучшего. Знаю, что она будет прекрасно представлять нашу страну на любой должности, на которой она окажется в будущем", - сказал в свою очередь Помпео.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в конце октября прошлого года Науэрт получила предложение от Трампа стать постпредом Соединенных Штатов в ООН. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Fox News, на котором глава пресс-службы Госдепа работала много лет телеведущей. В декабре Науэрт писала, что с нетерпением ждет, когда приступит к своим новым обязанностям в Организации объединенных наций.

ИСТОЧНИК KP.RU