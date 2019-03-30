В Лондоне полиция задержала пятерых участников манифестации в поддержку Brexit

СЕГОДНЯ 07:35 2019-03-30T07:35:09+03:00

Пятница, 29 марта, изначально была определена как день официального выхода Великобритании из Евросоюза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Скотленд-Ярда, двое из них были задержаны за применение насилия к другим лицам

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Полиция Лондона задержала в пятницу пятерых участников акции March to Leave в поддержку немедленного выхода Великобритании из Евросоюза. Сообщается, что двое из них были задержаны за применение насилия к другим лицам, а еще один - за нападение на полицейского.

"По данным на 21:00 по местному времени (00:00 мск) сегодня были произведены пять арестов на демонстрациях в центральной части Лондона", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Скотленд-Ярда. В настоящий момент все задержанные находятся под стражей.

Акция March to Leave началась две неделе назад в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Марш сторонников выхода Великобритании из Евросоюза завершился 29 марта в центре Лондона неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании.

Пятница, 29 марта, изначально была определена как день официального выхода Великобритании из Евросоюза. Однако ранее британский парламент отклонил соглашение с ЕС о выходе из объединения; в настоящий момент в качестве даты выхода Лондона из ЕС было установлено 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU