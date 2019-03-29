2019-03-29T18:06:49+03:00
В мире

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение по Brexit

Такое решение увеличивает риск выхода из ЕС без сделки 12 апреля
Марина ВЕНЦОВА
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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по BrexitБританский парламент в третий раз отклонил соглашение по BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проект соглашения с Европейским Союзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС вновь отклонен британским парламентом. Против такой инициативы, которая была предложена премьер-министром страны Терезой Мэй, выступили 344 депутата, 286 народных избранников поддержали ее.

Такой исход голосования, как передает ТАСС, означает, что риск "жесткого" Brexit, то есть вовсе без сделки, увеличивается.

На фоне этого, британский фунт упал на 0,43% до 1,298 доллара.

Ранее сайт kp.ru писал, что 21 марта лидеры 27 стран-членов ЕС единогласно приняли решение об отсрочке Brexit. Тогда было одобрено, что выход Великобритании из объединения будет отложен до 22 мая, если парламент примет до конца марта соглашение с Брюсселем об условиях Brexit. В противном случае до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет.

Соглашение, о котором идет речь, ранее было дважды отвергнуто британским парламентом - 15 января и 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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